Британия не будет отменять визовый режим для украинцев после Brexit, – посол

Британия не планирует отменять визовый режим для украинцев после выхода из Евросоюза, который произойдет сегодня в полночь.

Об этом сказала в эфире программы "Завтрак с 1+1" посол Великобритании Мелинда Симмонс

По ее словам, вопрос безвизового режима – это не политический вопрос, это вопрос безопасности границ.

"Безопасность границы – это причина того, почему Великобритания не принимала участие в Шенгенском соглашении, и эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из Евросоюза, визовый режим для украинцев будет продолжаться, то есть не будет изменений: если вы будете ехать в Великобританию из Украины, вам нужно будет получать визу", – заявила Симмонс.

Читайте также: В МИД Украины рассчитывают на безвиз с Британией

Также она отметила, что Великобритания не намерена открывать в Украине визовый центр, и решение о выдаче виз украинцам будет приниматься в региональном визовом центре, расположенном в Варшаве.

Также Симмонс добавила, что, по статистике, 98% британских виз украинцы получают своевременно.

Как ранее сообщал Фокус: