Британия не будет отменять визовый режим для украинцев после Brexit, – посол
Британия не планирует отменять визовый режим для украинцев после выхода из Евросоюза, который произойдет сегодня в полночь.
Об этом сказала в эфире программы "Завтрак с 1+1" посол Великобритании Мелинда Симмонс
По ее словам, вопрос безвизового режима – это не политический вопрос, это вопрос безопасности границ.
"Безопасность границы – это причина того, почему Великобритания не принимала участие в Шенгенском соглашении, и эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из Евросоюза, визовый режим для украинцев будет продолжаться, то есть не будет изменений: если вы будете ехать в Великобританию из Украины, вам нужно будет получать визу", – заявила Симмонс.
Также она отметила, что Великобритания не намерена открывать в Украине визовый центр, и решение о выдаче виз украинцам будет приниматься в региональном визовом центре, расположенном в Варшаве.
Также Симмонс добавила, что, по статистике, 98% британских виз украинцы получают своевременно.
Как ранее сообщал Фокус:
- Европейский совет утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.
- 24 января британский премьер-министр Борис Джонсон подписал закон о выходе Великобритании из Евросоюза.
- В августе 2019 года госсекретарь МИД Андрей Заяц заявил, что Великобритания пока не готова вести диалог с Украиной по поводу безвиза.
- Вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина надеется на промышленный безвиз с ЕС.
- 29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении безвизового режима для граждан Великобритании и Северной Ирландии.