Полицейские в Киеве поймали иностранца с гранатой

Во время отработки территории на улице Елены Пчелки в Киеве работники полка полиции особого назначения остановили автомобиль, у пассажира которого при проверке правоохранители изъяли из кармана куртки предмет, похожий гранату РГД-5 и запал к ней.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко рассказал, что владельцем изъятых предметов оказался 30-летний иностранец.

"Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Боеприпас направили на экспертизу и устанавливаем его происхождение", – заявил Ткаченко.

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