Разведка рассказала о потерях боевиков на Донбассе с начала года

С начала 2020 года боевики на Донбассе потеряли 27 человек.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 составили:

погибли – 27 человек;

ранены и травмированы – 56 человек;

вооружения и военная техника – (2 автомобиля "Урал", 2 БПЛА и один миномет).

Штаб ООС подчеркнул, что в случае угрозы жизни и здоровью личному составу или прорыва диверсионно-разведывательных групп противника украинские военные открывают ответный огонь.

Как ранее сообщал Фокус: