Дело о "заточении" детей в частном детсаду в Киеве закрыто

Собственники закрыли детский сад, который работал без разрешительных документов на улице Достоевского в Киеве. Об этом LIGA.net сообщили родители детей, которые его посещали.

17 января в детсад нагрянула полиция и провела обыск, причина – анонимный звонок. Эта новость взорвала Facebook: большинство комментаторов возмущались и иронизировали над полицией.

"С понедельника наше детское пространство закроет свои двери", – рассказала клиент детсада Светлана Богдан. Она добавила, что его организатор приняла такое решение сама и сейчас находится "в очень тяжелом моральном состоянии".

По словам Светланы Богдан, полиция прибыла в детсад по жалобе соседа, которому мешал шум детей. Спустя неделю производство о похищении и незаконном лишении свободы детей было закрыто. "Все родители написали заявления, что оставляли детей добровольно", – отметила она.

В полиции подтвердили, что претензий к организаторам детсада больше нет. "Мы провели проверку, – сказала пресс-офицер полиции Подольского района Анна Страшок. – Не подтвердился факт того, что дети находились там без согласия родителей. Поэтому факт себя исчерпал".

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