Обстрелы на Донбассе: боевики убили одного украинского бойца, второго ранили
В субботу, 1 февраля, на Донбассе боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Так, противник вел обстрел по украинским позициям из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Из общего числа шесть обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток". Еще девять обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группы "Север".
В штабе подчеркнули, что на все обстрелы со стороны боевиков был дан адекватный ответ с использованием разрешенного вооружения.
"Вчера, 1 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранения. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что за текущие сутки потерь нет, как и обстрелов со стороны российских оккупационных войск.
Как ранее сообщал Фокус:
- На Донбассе боевики убили военного медика, она несла лекарства больному бойцу. Погибшей оказалась 33-летняя Клавдия Сытник.
- А разведка рассказала о потерях боевиков на Донбассе с начала года. Оккупанты потеряли 27 человек боевого состава.