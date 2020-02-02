В центре Киева застрелили пластического хирурга, убийца скрылся
В Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"В дежурную часть около 18 часов поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся", – сказано в сообщении.
На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция.
Очевидцы расскзали, что к прохожему подбежал неизвестный, совершил несколько выстрелов, забрал у него пакет и скрылся в неизвестном направлении, сообщает "Вартові. Еспресо".
Громадське сообщает, что полиция сейчас "устанавливает род деятельности человека и обстоятельства, в частности, проживал он в доме, или приезжал к кому-то".
На месте происшествия находится замглавы Нацполиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль и заместитель начальника киевской полиции Герман Приступа.
Приступа уточнил, уточнил, что человек, которого застрелили, снимал квартиру по этому адресу, он – пластический хирург.
УНН сообщает, что убит Андрей Сотник, 1977 года рождения. Он работал в одной из частных клиник пластическим хирургом.
Фото: danne.com.ua
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2019 году было зафиксировано наименьшее количество совершенных тяжких преступлений за годы независимости. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
- В 2019 году киевские патрульные получили и обработали 539795 вызовов. Больше всего из них касались Соломенского района.
- По словам главы киевской полиции Андрея Крищенко, в Киеве уровень преступности за первое полугодие 2019 года снизился на 15% по сравнению с 2018 годом.