В Украину циклон принесет похолодание и мокрый снег, – синоптики

В среду, 5 февраля, в Украину придет южный циклон, который принесет похолодание и обильные осадки. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Завтра погода будет варьироваться от + 2 до + 8 градусов. Небольшие дожди с мокрым снегом возможны на западе и востоке Украины. На остальной территории будет сухо, возможен туман.

5 февраля в Украину с приходом южного циклона погода существенно усложнится. На юге и в центре – преимущественно пройдут сильные дожди, на западе, севере и востоке ожидается мокрый снег, снег, налипание мокрого снега.

Не затронет циклон только "тоненькая полоска северных районов северных областей".

Киев окажется на границе циклона.

"Большинство прогностических моделей дают в среду в Киеве мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, штормовой ветер. На этом пока и остановимся", – написала Диденко.

Согласно прогнозу Укргидромитцентра, 4 февраля на западе температура воздуха будет колебаться от 1 до 6 градусов, в центре – от 0 до 5, на юге – 0 до 8, а на востоке от -1 до 4.

5 февраля ожидается похолодание в большинстве регионов страны. Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться от -1 до 2 градусов, и только на юге ожидается от 2 до 6 градусов тепла. Также синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом по всей территории Украины.

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