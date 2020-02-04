Здравствуй, пирожок: в украинском учебнике по истории нашли мем с Киану Ривзом

В украинском учебнике по мировой истории для учеников 10 классов нашли фотографию с грустным Киану Ривзом, которая давно стала мемом.

Необычную ошибку заметил пользователь Twitter под ником Тремба.

Так, на 58 странице учебника помещен снимок 1932 года "Обед на небоскребе" в Нью-Йорке, но вместо оригинальной фотографии оказалась фотожаба, на которой к рабочим присоединился канадский актер.

Фото: Википедия/Снимок 1932 года "Обед на небоскребе"

Учебник рекомендован Министерством образования и науки, издан за государственные средства. Автор учебника – кандидат исторических наук и директор Украинского института изучения Холокоста Ткума Игорь Щупак.

Изображение из учебника, Киану Ривз – крайний справа

Снимки с жующим сендвич грустным Киану Ривзом были сделаны папарацци в 2010 году и гуляют по мировой паутине уже 10 лет. За это время с ним было создано множество фотожаб. Мем известен среди пользователей как Sad Keanu или "Здравствуй, пирожок".

Как ранее сообщал Фокус:

На территории оккупированного Крыма появился новый школьный учебник по истории, в котором разжигается ненависть к крымским татарам. Речь идет об учебнике "История Крыма" за 10 класс, где оккупанты повторяют еще советские тезисы о том, что крымские татары якобы сотрудничали с фашистами, а также пользовались некими привилегиями во время ссылки.