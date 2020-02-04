Выпадет до 50 см снега: завтра Украину накроет циклон

5 февраля погода в Киеве изменится под влиянием южного циклона, в результате чего в столице ожидается образование снежного покрова высотой до 10 см.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве ожидаются значительные осадки в виде мокрого снега. Утром и днем прогнозируются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. Кроме того, ожидается, гололедица на дорогах, а также образование снежного покрова высотой 5-10 см (1 уровень опасности).

"Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы, не парковать автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. По возможности рекомендуется воздержаться от поездок на собственном транспорте и воспользоваться общественным", – сообщили в КГГА.

Пресс-служба ГСЧС сообщает, что 5-6 февраля в центральных областях ожидается снег, в восточных областях снег с дождем, порывы ветра 15-20 м/с; местами гололед и налипание мокрого снега; метели; на дорогах гололедица, образования снежного покрова высотой 10-15 см.

В Кировоградской и Днепропетровской областях, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей образования снежного покрова – 30-50 см, на дорогах гололедица.

7-9 февраля ожидается ослабление и прекращение осадков; снижение температуры ночью до 7-13 градусов мороза, днем ​​до 1-6 градусов мороза; в восточных областях и Карпатах ночью 11-16 градусов мороза, днем ​​5-10 градусов мороза.

По словам синоптика Натальи Диденко, циклон Petra принесет в Украину осложнение погоды. Кроме этого возможен снег и дождь, что именно ждет украинцев, будет зависеть от температуры воздуха. Также ожидается сильный ветер, налипание мокрого снега, метели, гололедица.

Как ранее сообщал Фокус:

Сурок Тимка III предсказал, что весна в Украине наступит через 6 недель. Харьковский сурок предсказал раннюю весну.

В начале января в Украине из-за теплой погоды начали цвести растения. Так, под Киевом, в Вышгороде расцвели подснежники, а в Никополе Днепропетровской области – одуванчики.