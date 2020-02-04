В "Борисполь" прибыл самолет с украинцами из Китая

Из китайского курортного города Санья в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с 204 украинскими туристами на борту. Теперь Украина временно приостанавливает авиасообщение с Китаем, однако 10-11 февраля будет осуществлен еще один рейс в город Ухань для эвакуации оставшихся там украинцев.

Об этом сообщает ТСН.

После прибытия все пассажиры прошли дополнительные меры безопасности. Еще на борту самолета врач измерил у прибывших температуру и поинтересовался их самочувствием. По предварительным данным медиков, все пассажиры здоровы.

По словам прибывших из Китая украинцев, их проверяли не только в Борисполе, но и в аэропорту отправления. Пассажиры рассказали, что особой паники в городе Санья нет, но все заведения там закрыты, на улицах отсутствуют люди и автомобили.

Один из прибывших пассажиров, назвавшийся Дмитрием, сообщил, что работает в туристической сфере, а сейчас вернулся в Украину, потому что из-за коронавируса эта отрасль пострадала.

"Пока нет работы, мы вернулись домой. Всех иностранных туристов эвакуировали с Хайнаня. Хотя это грубо сказано эвакуировали – была рекомендация вернуться домой", – объяснил Дмитрий.

Однако больше всего люди сожалеют, что вынуждены были раньше завершить свой отдых.

Как ранее сообщал Фокус:

1 февраля, из аэропорта "Борисполь" были госпитализированы двое пассажиров, которые прибыли из Китая, где бушует коронавирус.

Гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский сообщил, что эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели.