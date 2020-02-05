Конец эпохи жетонов. Опубликован список станций метро, где продаются Kyiv Smart Card
Киевский метрополитен опубликовал список станций, на которых продаются Kyiv Smart Card. С их помощью можно оплатить проезд в метро и наземном коммунальном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
На красной линии Kyiv Smart Card продаются на 11 станциях.
- Академгородов (выход к проспекту Палладина и улице Ефремова)
- Житомирская
- Берестейская
- Университет
- Театральная
- Хрещатик
- Арсенальная
- Днепр
- Гидропарк
- Дарница
- Лесная (выход к ТЦ "Дарынок").
На синей линии – на 10 станциях:
- Героев Днепра
- Почайна (выход к проспекту Степана Бандеры)
- Тараса Шевченко
- Майдна Независимости
- Площадь Льва Толстого
- Дворец "Украина"
- Лыбидская
- Голосеевская
- Выставочный центр
- Теремки
На зеленой линии – на 3 станциях
- Сырец
- Осокорки 1
- Харьковская 2
Продажа проездных карт метро на этих станциях прекращена. Kyiv Smart Card стоит 50 грн.
В столичном метрополитене также напомнили, что последний день оплаты проезда жетонами – 31 марта. Карты для оплаты метро (зеленого цвета) с 1 апреля перестанут пополняться, но оплатить ими проезд можно будет до 31 марта 20201 года.
В столичном метрополитене также напомнили, что последний день оплаты проезда жетонами – 31 марта. Карты для оплаты метро (зеленого цвета) с 1 апреля перестанут пополняться, но записанные на них поездки можно будет использовать до 31 марта 20201 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции строительства метро в киевском районе Виноградарь заявил, что работы по продлению Сырецко-Печерской линии столичного метрополитена идут по графику, и никаких сбоев в строительстве нет.
- Ранее глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" Олег Токарев говорил, что сроки завершения стоительсвта метро в сторону Виноградаря откладываются на год. По словам главного инженера строительства метро на Виноградарь Евгения Шатайкина, отставание от графика составляет 7-8 месяцев.
- В 2020 году на 15 станциях столичного метро появятся новые турникеты для бесконтактной оплаты проезда. Старые турникеты будут демонтированы.