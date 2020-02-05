Конец эпохи жетонов. Опубликован список станций метро, где продаются Kyiv Smart Card

Украина
Новые проездные можно купить на 24 станциях

Киевский метрополитен опубликовал список станций, на которых продаются Kyiv Smart Card. С их помощью можно оплатить проезд в метро и наземном коммунальном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

На красной линии Kyiv Smart Card продаются на 11 станциях.

  1. Академгородов (выход к проспекту Палладина и улице Ефремова)
  2. Житомирская
  3. Берестейская
  4. Университет
  5. Театральная
  6. Хрещатик
  7. Арсенальная
  8. Днепр
  9. Гидропарк
  10. Дарница
  11. Лесная (выход к ТЦ "Дарынок").

На синей линии – на 10 станциях:

  1. Героев Днепра
  2. Почайна (выход к проспекту Степана Бандеры)
  3. Тараса Шевченко
  4. Майдна Независимости
  5. Площадь Льва Толстого
  6. Дворец "Украина"
  7. Лыбидская
  8. Голосеевская
  9. Выставочный центр
  10. Теремки

На зеленой линии – на 3 станциях

  1. Сырец
  2. Осокорки 1
  3. Харьковская 2

Продажа проездных карт метро на этих станциях прекращена. Kyiv Smart Card стоит 50 грн.

В столичном метрополитене также напомнили, что последний день оплаты проезда жетонами – 31 марта. Карты для оплаты метро (зеленого цвета) с 1 апреля перестанут пополняться, но оплатить ими проезд можно будет до 31 марта 20201 года.

В столичном метрополитене также напомнили, что последний день оплаты проезда жетонами – 31 марта. Карты для оплаты метро (зеленого цвета) с 1 апреля перестанут пополняться, но записанные на них поездки можно будет использовать до 31 марта 20201 года.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Ранее глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" Олег Токарев говорил, что сроки завершения стоительсвта метро в сторону Виноградаря откладываются на год. По словам главного инженера строительства метро на Виноградарь Евгения Шатайкина, отставание от графика составляет 7-8 месяцев.

 