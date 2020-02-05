Конец эпохи жетонов. Опубликован список станций метро, где продаются Kyiv Smart Card

Киевский метрополитен опубликовал список станций, на которых продаются Kyiv Smart Card. С их помощью можно оплатить проезд в метро и наземном коммунальном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

На красной линии Kyiv Smart Card продаются на 11 станциях.

Академгородов (выход к проспекту Палладина и улице Ефремова) Житомирская Берестейская Университет Театральная Хрещатик Арсенальная Днепр Гидропарк Дарница Лесная (выход к ТЦ "Дарынок").

На синей линии – на 10 станциях:

Героев Днепра Почайна (выход к проспекту Степана Бандеры) Тараса Шевченко Майдна Независимости Площадь Льва Толстого Дворец "Украина" Лыбидская Голосеевская Выставочный центр Теремки

На зеленой линии – на 3 станциях

Сырец Осокорки 1 Харьковская 2

Продажа проездных карт метро на этих станциях прекращена. Kyiv Smart Card стоит 50 грн.

В столичном метрополитене также напомнили, что последний день оплаты проезда жетонами – 31 марта. Карты для оплаты метро (зеленого цвета) с 1 апреля перестанут пополняться, но оплатить ими проезд можно будет до 31 марта 20201 года.

В столичном метрополитене также напомнили, что последний день оплаты проезда жетонами – 31 марта. Карты для оплаты метро (зеленого цвета) с 1 апреля перестанут пополняться, но записанные на них поездки можно будет использовать до 31 марта 20201 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции строительства метро в киевском районе Виноградарь заявил, что работы по продлению Сырецко-Печерской линии столичного метрополитена идут по графику, и никаких сбоев в строительстве нет.

Ранее глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" Олег Токарев говорил, что сроки завершения стоительсвта метро в сторону Виноградаря откладываются на год. По словам главного инженера строительства метро на Виноградарь Евгения Шатайкина, отставание от графика составляет 7-8 месяцев.