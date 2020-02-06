Зеленский представил приложение "ДіЯ": Тамара Ивановна в маленьком окошке больше не создаст проблем

В четверг, 6 января, состоялся официальный запуск разработанного Министерством цифровой трансформации приложения "ДіЯ". На презентации выступил президент Владимир Зеленский.

"Государство должно быть для человека просто сервисом, удобным, а главное - простым и понятным. Сегодня мы делаем первый шаг, но это большой шаг на пути к этой цели - представляем мобильное приложение "ДіЯ". Отныне оно доступно в Apple Store и Google Play. Отныне 9 миллионов украинцев могут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне", – заявил Зеленский.

Он отметил, что другие страны идут к этому годами, а Украина смогла разработать и запустить приложение за полгода, став третьей страной Европы, которая имеет "что-то похожее".

Приложение позволяет хранить документы (например, водительские права и техпаспорт) в электронном виде и должно упростить пользование государственными услугами онлайн.

"До конца зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортам. С помощью смартфона граждане Украины смогут удостоверять личность, путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операций и так далее", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, перевод гослуг в онлайн должно упростить к ним доступ граждан и побороть бюрократические издержки.

"Каждый хотя бы раз в жизни пытался взять справку или оформить какое-то разрешение. Все мы были жертвами условной Тамары Ивановны в маленьком окошке, у которой вечно плохое настроение и всегда короткий день. Все мы встречали условного Виктора Петровича, которому нужно что-то занести, чтобы получить его подпись. Государство это меняет", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что на пути к цифровизации страны стоит много препятствий, но "у меня есть воля, а значит у нас будет е-страна".

"В целом наша цель - сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и Интернета. В частности голосовать - и это наша мечта, и мы это сделаем - на президентских, парламентских или местных выборах. Это вызов. Амбициозный, но достижимый", – отметил он.

Как ранее сообщал Фокус:

23 мая на iForum в Киеве Зеленский заявил, что мечтает об Украине в смартфоне.

По его словам, диджитализация – это удар по коррупции, который рано или поздно принесет победу над ней.

В Офисе президента хотят к 2024 году перевести 90% госуслуг в интернет.