В УГО прокомментировали свою роль в деле о прослушке Гончарука
В Управлении государственной охраны утверждают, что ее сотрудники не причасти к прослушке премьера Алексея Гончарука. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.
"Управление государственной охраны Украины открыто сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно незаконного прослушивания премьер-министра Украины Алексея Гончарука, чтобы снять любые возможные подозрения в причастности военнослужащих УГО Украины к этому инциденту", – говорится в сообщении.
В УГО также обратились к представителям СМИ с просьбой воздержаться от распространения "непроверенных догадок и слухов" до объявления официальных результатов расследования.
Ранее глава СБУ Иван Баканов также заявил, что следственные действия по делу о незаконном прослушивании премьер-министра Украины проводились в отношении министров, представителей государственной власти и Управления государственной охраны.
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны.
- 17 января президент Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на совещании премьера Гончарука с руководством НБУ.