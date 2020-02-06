В УГО прокомментировали свою роль в деле о прослушке Гончарука

В Управлении государственной охраны утверждают, что ее сотрудники не причасти к прослушке премьера Алексея Гончарука. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

"Управление государственной охраны Украины открыто сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно незаконного прослушивания премьер-министра Украины Алексея Гончарука, чтобы снять любые возможные подозрения в причастности военнослужащих УГО Украины к этому инциденту", – говорится в сообщении.

В УГО также обратились к представителям СМИ с просьбой воздержаться от распространения "непроверенных догадок и слухов" до объявления официальных результатов расследования.

Ранее глава СБУ Иван Баканов также заявил, что следственные действия по делу о незаконном прослушивании премьер-министра Украины проводились в отношении министров, представителей государственной власти и Управления государственной охраны.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны.

17 января президент Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на совещании премьера Гончарука с руководством НБУ.