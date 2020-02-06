Погоревший на 2,5 млн грн взятки чиновник секретариата Кабмина арестован

Печерский районный суд города Киева в четверг, 6 февраля, избрал меру пресечения начальнику одного из управлений секретариата Кабинета министров, который попался на взятке в 2,5 млн гривен.

Как информирует пресс-служба ГБР, чиновник арестован с возможностью внесения залога в 1 млн 552 гривен.

В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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По предварительной информации, чиновник секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал деньги от представителя субъекта предпринимательской деятельности.

"Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыва судебных исков к подрядчику.

Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Как ранее сообщал Фокус:

В Ровно СБУ разоблачила на систематическом получении неправомерной выгоды чиновника городского отдела Государственной исполнительной службы. Он способствовал в закрытии исполнительного производства и удалял сведения о задолженности из автоматизированных систем Минюста.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении в государственной измене и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением директору государственного предприятия "Украинский научно-технический и внедренческий центр комплексной защиты информации" (Украинский центр "Безопасность").

В Украине по коррупционным каналам движется минимум $10 млрд в годовом измерении. Такую оценку привел советник президента Зеленского Олег Устенко.