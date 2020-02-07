Перестрелка в Мукачево: В город направлен спецназ и Нацгвардия

Глава МВД Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности в городе Мукачево Закарпатской области, где сегодня утром произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что министр внутренних дел разделяет обеспокоенность местных властей относительно криминогенной ситуации в регионе.

"В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлечено оперативников, а также спецназовцев полиции и Национальной гвардии Украины", – говорится в сообщении.

Как отметил министр, в настоящее время проводится специальная полицейская операция и поиски участников перестрелки.

"Сегодня, 7 февраля, в Мукачево произошла перестрелка. В результате с огнестрельными ранениями в больничные заведения госпитализировали двух человек. Поиски участников перестрелки продолжаются, проводится специальная полицейская операция", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром неизвестные сегодня утром напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо. В результате перестрелки огнестерльные ранения получили Пашкуляк и его телохранитель.

После произошедшей сегодня утром стрельбы, городской совет Мукачева обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город Нацгвардию.

Начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц и незаконного обращения с оружием.

Как ранее сообщал Фокус:

В Мукачево трех сотрудников полиции подозревают в избиение супружеской пары.