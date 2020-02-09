Мукачево начали круглосуточно патрулировать Нацгвардия и полиция

В воскресенье, 9 февраля, город Мукачево начали круглосуточно патрулировать военнослужащие Нацгвардии и сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

В ведомстве сообщили, что в город прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Богуна, а также 2 тысячи бойцов из Галицкой бригады.

"В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, с целью оказания помощи органам полиции, для стабилизации криминогенной ситуации в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечено оперативный резерв Нацгвардии", – говорится в сообщении.

Совместные патрули полиции и бойцов Нацгвардии будут обеспечивать общественный порядок на улицах.

Решение было принято после того, как 7 февраля в Мукачево произошла стрельба, в которой пострадали двое человек. Из-за инцидента Мукачевский горсовет попросил президента Украины Владимира Зеленского ввести в город отряд Нацгвардии, чтобы обеспечить безопасность горожан.

Как ранее сообщал Фокус: