Сутки на Донбассе: один украинский воин получил ранение

В течение прошлых суток, 9 февраля, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские позиции обстреливали из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по нашим позициям, а именно: два раза вблизи Лебединского и один раз неподалеку от Старогнатовки.

Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды – рядом с Новолуганским, недалеко от Новозвановки, три раза в районе населенного пункта Орехово.

С начала текущего периода боевики огневой активности не проявляли. В рядах ВСУ потерь нет.

Как ранее сообщал Фокус: