Стрельба в Мукачево: суд избрал меру пресечения подозреваемым
Суд Ужгорода избрал одинаковые меры предосторожности двум водителям, задержанным во время спецоперации на посту полиции в Нижних Воротах.
Об этом сообщают местные издания Mukachevo.net, Закарпаття Онлайн.
Суд оставил Евгения Дребитку и Игоря Смоляра под стражей на два месяца с возможностью выйти под залог в 315 тысяч гривен.
8 февраля на посту в Нижних Воротах правоохранители остановили для проверки "Mercedes-Benz" и "Toyota Land Cruiser". По оперативной информации, там могли ехать отношение к пятничной стрельбы в Мукачево. Водители автомобилей пытались убежать и попытались наехать на правоохранителей. При осмотре машин правоохранители изъяли оружие и боеприпасы к ним. Обеих водителей – закарпатца и винничанина тогда задержали.
Как ранее сообщал Фокус:
- 7 февраля утром в Мукачево неизвестные сегодня утром напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо. В результате перестрелки огнестерльные ранения получили Пашкуляк и его телохранитель.
- После стрельбы городской совет Мукачева обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город Нацгвардию и заменить руководство местной полиции.
- В тот же день глава МВД Арсен Аваков направил в город полицейский спецназ и Нацгвардию.
- Позже СМИ сообщали, что на Закарпатье задержали причастных к стрельбе в Мукачево. Во время задержания якобы произошла перестрелка.