Зарплаты министрам и их замам в январе начислены по старым правилам

Кабинет министров обнародовал зарплаты министров их замов за январь. На "Урядовом портале" размещена соответствующая таблица, Фокус приводит ее в сокращенном виде, только для членов правительства.

Сообщается, что выплаты начислялись по старым правилам. Но уже в феврале, согласно принятому 5 февраля решению правительства, зарплаты министрам и другим чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по стране через установленный коэффициент: премьер-министр и министры – 5 средних зарплат, замы министров – 4,5. При этом размер премии не будет превышать оклад.

Больше всех за январь получат замминистра иностранных дел Сергей Кислица – 130 тыс. грн, замминистра социальной политики Наталья Ненюнченко – 103 тыс. грн, замминистра цифровой трансформации Валерия Ионан - 101 тыс. грн.

При этом премьер-министр Алексей Гончарук получит 33 тыс. грн (без налогов и сборов). Среди министров за январь больше всего зарплата начислена главе МИД Вадиму Пристайко (68 тыс.), министру инфраструктуры Владиславу Криклию (52,7 тыс.) и министру внутренних дел Арсену Авакову (47 тыс. грн). Меньше всего получил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет – 12 тыс. грн.

Также министрам начислены премия, которую они получат в феврале, в размере от 9 до 42 тыс. грн. Исключение составил только министр юстиции Денис Малюська, ему выписана премия в 67 тыс. грн.

Напомним, что президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Алексея Гончарука предложить новую концепцию формирования зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

Позже Зеленский поддержал привязку оплаты труда топ-чиновников к средней зарплате в стране.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2019 года составила 12264 грн. По сравнению с ноябрем она выросла на 14,8%, а относительно декабря 2018-го – на 16,0%.

Как ранее сообщал Фокус: