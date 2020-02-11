Строительство метро на Виноградарь: СБУ проводит обыски в Киевметрострое
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в структурных подразделениях Киевметростроя, их должностных лиц, а также в отделениях Укргазбанка и частных структурах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Следственные действия проходят в рамках расследования схемы мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро на Виноградарь.
Напомним, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2018 году заключило договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро с "Киевметростроем", ставшим победителем тендера на ProZorro.
16 января следственный судья Печерского районного суда Киева наложил арест на банковские счета "Киевметростроя" и его подразделений с целью не допустить хищение средств выделенных на строительство метро на Виноградарь.
В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается построить до конца 2021 года две станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды".
В январе глава наблюдательного совета Киевметрострой Олег Токарев заявил, что строительные работы отстают от графика почти на год. Но спустя неделю мэр Киева Виталий Кличко заявил, что стройка идет по плану и станции откроют до конца 2021 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Под Новый год, 28 декабря, Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по реконструированному Шулявскому мосту.
- В КГГА планируют окончательно достроить Шулявский мост к лету 2020 года. При этом, сумма проекта возрастет еще минимум на 150 млн грн.