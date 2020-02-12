На "Дію" и интернет: Федоров рассказал, на что потратят 25 млн евро помощи

Международную техническую помощь в поддержку проектов цифровой трансформации потратят в основном на развитие на мобильного приложения "Дія" и связанные с ним проекты. Об этом написал в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы делаем проекты мирового уровня, и международное сотрудничество позволит нам не сбавлять темпов и не снижать уровень", – считает министр.

Федоров написал, что эти средства потратят на:

приложение "Дія" и реализацию одноименного портала;

оптимизацию административных услуг и их цифровизацию;

улучшение реестров и обеспечения качественного и защищенного обмена данными между ними;

развитие широкополосного и мобильного интернета, чтобы качественный связь была в каждом украинском селе;

внедрение прогрессивных технологий электронной идентификации.

"На реализацию приложения "Дія", пользователями которого за пять дней стали 1,3 млн украинцев, мы не потратили ни копейки из государственного бюджета. Надеюсь, что вскоре мы сможем самостоятельно, как государство, инвестировать в направление будущего", – написал министр.

Напомним, Европейский союз выделит Украине 25 млн евро на электронное управление и цифровую экономику. Об этом 11 февраля сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, средства выделены Министерству цифровой трансформации для проектов по цифровизации. В частности, Украина планирует реализовать главу об электронных коммуникациях Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. "Цель нашего правительства – оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года. А уже в 2020 году – перевести в цифру 80% самых популярных государственных услуг", – рассказал премьер.

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