Убийство Шеремета: полиция обвинила защиту подозреваемой Дугарь в ложном алиби

В Национальной полиции заявили, что сторона защиты подозреваемой Яны Дугарь предоставляла ложную информацию об ее алиби в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Первая попытка манипуляции информацией состоялась при избрании меры пресечения Яне Дугар: 13 декабря 2019 адвокаты заявили, что видео с камер наблюдения для комплексной комиссионной экспертизы по идентификации личности по признакам внешности датировано 11.07.2019 года. А в это время, мол, подозреваемый находилась за границей ", – говорится в сообщении.

В Национальной полиции настаивают, что это видео было опубликовано в другой день – 07.11.2019, а сама подозреваемая в это время находилась в Украине, в городе Покровск.

Отмечается, что эти данные подтверждаются исследованием функций и настроек камер наблюдения и показаниями свидетелей. Просто цифры даты съемки были настроены на камере в таком режиме: сначала месяц – 11-й, то есть ноябрь, а потом уже – день, то есть 7-е число. Поэтому информация о пребывании Яны Дугар за рубежом в момент записи сравнительного видео не соответствует действительности.

Настройки камеры видеонаблюдения

"Вторая попытка манипуляций: сторона защиты и сама подозреваемая неоднократно указывали, что Яна Дугар не могла осуществлять разведку в Киеве 15 и 18 июля 2016, потому что в это время в отпуске она не была, а потом никак не могла покинуть место прохождения службы. Однако только за период четырех месяцев документирования в 2019 году установлено 22 суток самовольного оставления места прохождения службы. При этом за это время Яна Дугар выезжала в Киев, Львов, Кировоградской и Николаевской областей ", – говорится в сообщении.

Напомним, по словам адвокатов, во время совершения преступления Дугарь была на фронте, помогала раненым в военном госпитале города Покровск, в суде это подтвердили пятеро свидетелей.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.