Коронавирус: SkyUp готов к эвакуации украинцев из Китая

Украина
Авиаперевозчик ждет от Минздрава команды

Авиаперевозчик SkyUp готов совершить спецрейс в китайский город Ухань для эвакуации украинцев, но ждет команды от Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает издание Нromadske.

В компании заявили, что для подготовки к вылету много времени не нужно, поэтому самолет может вылетить в 5 утра сразу после того, как получат команду от Минздрава.

Наш самолет готов, экипаж тоже. Сейчас точной даты нет. Предварительно говорилось, что рейс будет на этой неделе, но конкретной даты и времени нет. Только самолет вылетит –  Минздрав совместно с SkyUp даст брифинг, где и сообщим все детали эвакуации", – отметили в компании.

В SkyUp отметили, что точную продолжительность полета сообщить не могут, однако самолет будет один и он совершит остановку в городе Алматы.

Как ранее сообщал Фокус: