На Донбассе боевики выпустили 53 мины по украинским позициям

В субботу, 15 февраля, на Донбассе в районе проведения ООС боевики выпустили 53 мины по украинским позициям. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Так, лишь в сторону населенного пункта Орехово вооруженные формирования выпустили 34 мины. Всего за сутки противник 10 раз нарушил режим прекращения огня.

Украинских военнослужащих обстреливали из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, также обстрел велся из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Боевики вели обстрелы рядом с Марьинкой, Красногоровкой, в районе населенного пункта Павлополь, возле Широкиного, Травневого, Новолуганского.

"Вчера, 15 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было. С начала этих суток российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. В течение текущих суток потерь нет", – сообщили в пресс-центре.

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