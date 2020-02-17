Авиакатастрофа в Иране: Украина будет договариваться о компенсациях от имени пяти стран

Украинская сторона намерена вести переговоры о сумме компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране от имени всех пяти стран, чьи граждане пострадали в трагедии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после открытия в аэропорту "Борисполь" сквера для почтения памяти погибших в авиакатастрофе МАУ, передает "Укринформ".

"То, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая Иран. Это была наша принципиальная позиция и мы отстояли ее", – сказал министр.

По его словам, в настоящее время идут переговоры с иранской стороной относительно финансовых выплат семьям погибших и компании МАУ за сбитый самолет. Он добавил, что МАУ работает со страховой компанией касательно соответствующих выплат.

Пристайко напомнил, что украинское правительство предоставило помощь семьям погибших украинцев, но подчеркнул, что это была "помощь", а не "компенсация".

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