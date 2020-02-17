Авиакатастрофа МН17: в расследовании принимают участие 4 украинских прокурора

В работе международной следственной группы, которая занимается расследованием сбития малазийского Боинга на Донбассе летом 2014 года, принимают участие четыре украинских прокурора.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Кроме того, на национальном уровне к делу привлекли 9 сотрудников Офиса генпрокурора из Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Отмечается, что эти прокуроры имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений.

"Это позволяет обеспечить не только высокий уровень профессионализма, но также сохраняет институциональную память в расследовании гибели 298 пассажиров самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний", – пояснили в Офисе.

Там также сообщили, что при принятии решений в этом уголовном производстве Офис генпрокурора "остается надежным международным партнером и находится в постоянной коммуникации с иностранными коллегами".

Ранее нидерландская газета NRC сообщила, что накануне начала судебного процесса в Нидерландах в деле MH17 украинские прокуроры, которые участвовали в расследовании, были уволены в рамках реформы прокуратуры. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что изменение состава украинских следователей является плановой и не повлияет на будущий судебный процесс в Гааге.

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