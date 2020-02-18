Сутки на Донбассе: 8 обстрелов, потерь нет

В течение прошлых суток, 17 февраля, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

В результате вражеских обстрелов никто из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов по нашим позициям, а именно: рядом с населенным пунктом Гнутово, два раза неподалеку от Павлополя, вблизи Песков, в районе Водяного, рядом с Березовым.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял защитников Орехово, выпустив по нашим позициям три мины со 120-мм миномета, четыре мины с миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета.

С началом текущего периода боевики огневой активности не проявляли.

Как ранее сообщал Фокус:

Зеленский заявил, что хочет осенью провести выборы на Донбассе и в Крыму. Президент считает, что людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны всем миром.