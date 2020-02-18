Бои в Золотом: в полдень состоится брифинг СНБО

После резкого обострения ситуации на Донбассе в районе Золотого президент срочно созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом пресс-служба Офиса Президента сообщила в Telegram-канале.

Заседание СНБО состоится 18 февраля утром, после него, в 12:00, запланирован брифинг при участии секретаря СНБО Алексея Данилова, руководства Генштаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов написал в Facebook, что сегодня президент должен проводить в 11.00 заседание СНБО по Гособоронзаказу.

"Сегодня президент должен проводить в 11.00 заседание СНБО по Гособоронзаказу – надеюсь, заседание сделают выездным, там на участке разведения Золотое для этой работы самая подходящая обстановка. В такой момент Верховный главнокомандующий должен обратиться к нации, и назвать вещи своими именами. Потому что последствия российской атаки тяжелые", – написал Бутусов.

Напомним, сегодня утром штаб операции Объединенных сил (ООС) сообщил о том, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, среди украинских военных есть потери.

На данный момент между украинскими военными и боевиками продолжается бой.

Как ранее сообщал Фокус:

В течение прошлых суток, 17 февраля, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.