На трассе Киев-Одесса в результате ДТП с автобусом пострадали 18 человек

На автодороге Киев-Одесса в результате столкновения грузовика и рейсового автобуса пострадали 18 человек.

Об этом этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Столкнулись рейсовый автобус Temsa Diamond сообщением "Одесса-Киев" (в котором находилось 39 пассажиров и два водителя) и грузовой автомобиль Volvo.

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Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего водителя автобуса и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

В результате аварии пострадали водитель и 17 пассажиров автобуса.

На утро 8 граждан покинули больницу.

"Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались", – сообщает ГСЧС.

Как ранее сообщал Фокус:

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