В Житомирской области автобус протаранил столб, погиб водитель

Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло сегодня утром в городе Коростень, Житомирской области. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.

Инцидент случился около 7:15 утра. Автобус ПАЗ-4234 на скорости врезался в электроопору.

Читайте также: В Днепре вооруженный преступник пытался убежать от полиции и сбил трех человек

В результате столкновения погиб 66-летний водитель транспортного средства. Также пострадали пассажиры, две женщины в возрасте 53-х и 63-х лет. Им оказали медицинскую помощь в местной больнице.

Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии. В частности, проверяется информация о возможном резком ухудшении самочувствия водителя.

Как ранее сообщал Фокус:

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, в воскресение, 5 января, около 17:00 водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу.

9 января в Киеве водитель иномарки наехал на гранитный выступ подземного перехода, а затем врезался в здание Национальной филармонии Украины.