В Житомирской области автобус протаранил столб, погиб водитель

2020-02-19 11:25:16

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Правоохранители проверяют информацию о возможном резком ухудшении самочувствия водителя

Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло сегодня утром в городе Коростень, Житомирской области. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.

Инцидент случился около 7:15 утра. Автобус ПАЗ-4234 на скорости врезался в электроопору.

Место ДТП, г. Коростень

В результате столкновения погиб 66-летний водитель транспортного средства. Также пострадали пассажиры, две женщины в возрасте 53-х и 63-х лет. Им оказали медицинскую помощь в местной больнице.

Место ДТП, г. Коростень

Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии. В частности, проверяется информация о возможном резком ухудшении самочувствия водителя.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, в воскресение, 5 января, около 17:00 водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу.
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