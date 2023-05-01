Избиение женщин под Житомиром: в полиции озвучили детали скандала (фото, видео)

Информация об участии военнослужащего в избиении женщин в Коростене 28 апреля проверяется. Однако уже установлено, что никакого оружия во время конфликта не было.

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По факту нанесения женщинам легких телесных повреждений открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Об этом в комментарии ТСН рассказала спикер Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко.

По ее данным, конфликт начался из-за парковки – женщина своим автомобилем частично ограничила доступ к гаражу мужчины, который затем и нанес ей телесные повреждения.

"Она отъехала, он проехал, а потом все равно вышел и начал ее обижать. Ну а потом конфликт продолжился уже в более активной фазе", – сказала Ващенко.

Слова потерпевшей об участии в ее избиении военного и угрозах проверяется. Однако уже установлено, что никакое оружие во время конфликта не демонстрировалось.

Интернет-пользователи обратили внимание на бутылку шампанского рядом с тортом, которые видны на видео.

"Очевидно, что эта бутылка не имеет отношения к мужчинам. Девушки приехали поздравить с днем рождения знакомого. Поэтому эту бутылку точно не нужно связывать с кем-то из участников", – прокомментировали эту деталь в полиции.

Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения женщинам легких телесных повреждений. Правовая квалификация события – ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Продолжаются следственные действия.

Избиение женщин под Житомиром: что произошло

28 апреля, в Коростене Житомирской области произошел конфликт между мужчиной и двумя женщинами: матерью и дочерью. Последняя рассказала об инциденте в своем Instagram-аккаунте. Также она опубликовала фото и видео.

По словам девушки, ссора вспыхнула из-за парковочного места. Мужчина ударил ее и таскал за волосы ее мать, а также угрожал убить их обеих.

"Вся история началась с того, что меня с подругой подвезли к нашему товарищу, только мама начала выезжать, сзади ее подпер Юрий, она дала ему приехать, а когда он проехал – сразу начал угрожать и выражаться нецензурной лексикой. Крикнул, что мы не знаем куда приехали и кому перекрыли дорогу, после этого позвонил по телефону своим друзьям", – говорится в сообщении.

По словам пострадавшей, через несколько минут к месту происшествия приехали еще несколько мужчин, которые от угроз и оскорблений вскоре перешли к избиению женщин. Один из нападавших представился "военным из Бахмута" и угрожал применить против женщин оружие. Мужчины таскали женщин за волосы и швыряли на асфальт.

Пострадавшая пишет, что случайная свидетельница, которая была несовершеннолетней, стала снимать происходящее на видео, из-за чего мужчины тоже стали ей угрожать.

"Главный герой всей истории Юрий Выговский, владелец СТО возле Сильпо, этим он и пытался показать свое превосходство и избивал женщин. Помогите, не оставьте это без внимания. Связи с судом могут спасти от закона, но от людей это не спасет", – обратилась к жителям Коростеня девушка.

Напомним, 28 апреля в центре Николаева неизвестный бросил в людей гранату. Мужчина потребовал у прохожих денег, а после отказа достал из кармана гранату, выдернул кольцо и бросил гранату в стоящую рядом с автомобилем женщину. Раздался взрыв, в результате которого осколочные ранения получила женщина и сам мужчина, бросивший гранату.

2 апреля в городе Балта Одесской области раздался взрыв. Инцидент произошел во дворе дома, где проживает бывший судья. В результате взрыва повреждение получил фасад дома, а на земле образовалась воронка. По словам полиции, взрывное устройство прямо под дверь дома бросили неизвестные.