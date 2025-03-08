Удар ВС РФ по жилым домам в Доброполье: количество погибших выросло, детали (фото)

По данным ДСНС, во время тушения огня в Доброполье российские оккупанты нанесли повторный удар "Шахедом", повредив пожарную машину.

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Поздно вечером 7 марта Вооруженные силы Российской Федерации ударили по городу Доброполье Покровского района Донецкой области, в результате чего погибли 11 человек, а еще 30 были ранены. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ведомства, из-за обстрела Доброполья повреждены 8 пятиэтажных домов, административное здание, а также 30 автомобилей. Спасатель локализировали пожар в 20 квартирах, ликвидировали три возгорания общей площадью 190 квадратных метров. На фото, обнародованных ГСЧС, запечатлена горящая пятиэтажка.

"По меньшей мере 11 человек погибли, 30 — получили ранения в результате обстрела Доброполья", — говорится в сообщении.

Пожар по месте удара ВС РФ по Доброполью

В ДСНС подчеркнули, что во время тушения огня россияне нанесли повторный удар, повредив пожарную машину. Предварительно, удар был нанесен дроном "Шахед".

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В Национальной полиции Украины уточнили, среди раненых в Доброполье — пятеро детей. По информации правоохранителей, ночью россияне нанесли по городу комбинированный удар, предварительно, ракетой "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БпЛА "Герань-2".

На местах попаданий более 10 часов работали взрывотехники, следственно-оперативные группы полиции и все профильные службы. Некоторые дома выгорели почти полностью.

Выгоревший дом в Доброполье Фото: Национальная полиция

Напомним, ранее, 5 марта, Вооруженные силы Российской Федерации запустили баллистическую ракету, которая попала в отель в Кривом Роге. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие с тяжелыми ранениями.