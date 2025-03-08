Удар ЗС РФ по житлових будинках у Добропіллі: кількість загиблих зросла, деталі (фото)
За даними ДСНС, під час гасіння вогню в Добропіллі російські окупанти завдали повторного удару "Шахедом", пошкодивши пожежну машину.
Пізно ввечері 7 березня Збройні сили Російської Федерації завдали удару по місту Добропілля Покровського району Донецької області, унаслідок чого загинули 11 осіб, а ще 30 було поранено. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
За даними відомства, через обстріл Добропілля пошкоджено 8 п'ятиповерхових будинків, адміністративну будівлю, а також 30 автомобілів. Рятувальники локалізували пожежу в 20 квартирах, ліквідували три загоряння загальною площею 190 квадратних метрів. На фото, оприлюднених ДСНС, зображено палаючу п'ятиповерхівку.
"Щонайменше 11 людей загинули, 30 — дістали поранення внаслідок обстрілу Добропілля", — ідеться в повідомленні.
У ДСНС підкреслили, що під час гасіння вогню росіяни завдали повторного удару, пошкодивши пожежну машину. Попередньо, удар було завдано дроном "Шахед".Важливо
У Національній поліції України уточнили, серед поранених у Добропіллі — п'ятеро дітей. За інформацією правоохоронців, уночі росіяни завдали по місту комбінованого удару, попередньо, ракетою "Іскандер-М", РСЗВ "Торнадо-С" і БпЛА "Герань-2".
На місцях влучень понад 10 годин працювали вибухотехніки, слідчо-оперативні групи поліції та всі профільні служби. Деякі будинки вигоріли майже повністю.
Нагадаємо, раніше, 5 березня, Збройні сили Російської Федерації запустили балістичну ракету, яка влучила в готель у Кривому Розі. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі з важкими пораненнями.