Оккупанты обстреляли городское кладбище на окраине Попасной
Пророссийские боевики обстреляли из артиллерии калибра 122 миллиметров украинское кладбище в городе Попасная Луганской области.
Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил в Facebook.
Отмечается, что в результате обстрела 18 февраля было повреждено более 10 могил на городском кладбище в Попасной.
"Факт обстрела кладбища еще раз подтверждает пренебрежительное отношение боевиков к общепринятым нормам морали", – говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК осуждает факт обстрела городского кладбища и обращается к представителям СММ ОБСЕ относительно фиксации данного факта.
Как ранее сообщал Фокус:
- В прошлом году в Донецкой области во время уборки на кладбище подорвалась мирная жительница. Потерпевшая занималась уборкой на кладбище и когда потянула из могилы искусственные цветы, прогремел взрыв.
- Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
- В результате боев погиб украинский военный. Еще четыре – получили ранения. Начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал на брифинге, что ВСУ ответили боевикам "из всего вооружения".