Полиция в Новых Санжарах задержала 24 участника акции протеста

Украина
Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы

Полиция в Новых Санжарах за день задержала 24 участника акции протеста.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает РБК-Украина.

По его словам, будет проведено соответствующее расследование действий активных участников протестов.

"Задержаны с утра 17 человек, вечером задержаны 7 человек. Расследование будет продолжаться. Действиям каждого гражданина будет дана правовая оценка. Однозначно, никто не имеет права нарушать закон", – заявил Клименко.

Задержанным в Новых Санжарах грозит до 8 лет лишения свободы, сообщил спикер Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев.

"Доставили их в территориальное подразделение полиции частично. Возможно, в соседние подразделения. Глядя на то, какие преступления совершали. Потому что последние – это преступления тяжкие. Это статья 294 УКУ – массовые беспорядки. Там санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. И часть 2 статьи 345 УК – нанесение повреждений работнику работнику правоохранительного органа (санкция статьи до 5 лет лишения свободы, – ред.). Это серьезные статьи", – говорит Сулаев.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Всего в санаторий должны приехать 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. 
  • При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин.