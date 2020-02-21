Полиция в Новых Санжарах задержала 24 участника акции протеста

Полиция в Новых Санжарах за день задержала 24 участника акции протеста.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает РБК-Украина.

По его словам, будет проведено соответствующее расследование действий активных участников протестов.

"Задержаны с утра 17 человек, вечером задержаны 7 человек. Расследование будет продолжаться. Действиям каждого гражданина будет дана правовая оценка. Однозначно, никто не имеет права нарушать закон", – заявил Клименко.

Задержанным в Новых Санжарах грозит до 8 лет лишения свободы, сообщил спикер Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев.

"Доставили их в территориальное подразделение полиции частично. Возможно, в соседние подразделения. Глядя на то, какие преступления совершали. Потому что последние – это преступления тяжкие. Это статья 294 УКУ – массовые беспорядки. Там санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. И часть 2 статьи 345 УК – нанесение повреждений работнику работнику правоохранительного органа (санкция статьи до 5 лет лишения свободы, – ред.). Это серьезные статьи", – говорит Сулаев.

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки – улетел в Харьков. Оттуда эвакуированных везут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего в санаторий должны приехать 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".

Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Премьер-министр Алексей Гончарук и глава Минздрава Зоряна Скалецкая уже вылетел из Киева под Полтаву. Также он сообщил, что в Новых Санжарах будет оперштаб Кабмина.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, были слышны выстрелы. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.