Только 25% украинцев считают, что страна движется в правильном направлении, – опрос

Большинство украинцев (53%) считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. При этом в сентябре так считали 17%, а в декабре – 36%. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова.

Только 25% придерживаются противоположного мнения (в сентябре так считали 57%, в декабре 2019 – 44%). Остальные – не определились.

Среди исполнительных и правоохранительных органов власти зачастую доверие выражается Вооруженным Силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (65%), Государственной пограничной службе (60%), Национальной гвардии Украины (60%).

Недоверие чаще высказывается государственному аппарату (чиновникам) (77%), судебной системе в целом (76%), местным судам (71%), прокуратуре (68%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) (65%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (65%), Кабмину (64,5%), Верховному суду (64%), Антикоррупционному суду (64%), Конституционному суду (60,5%).

Полностью поддерживают деятельность правительства Украины только 6% респондентов, поддерживают отдельные мероприятия – 34%, не поддерживают - 51%. Деятельность Премьер-министра Украины Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные мероприятия – 29,5%, не поддерживают – 52%.

Исследование проведено с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как ранее сообщал Фокус: