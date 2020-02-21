Протесты в Новых Санжарах: большинство задержанных – не местные, – спикер полиции Полтавщины

Украина
Однако, Иван Выговский, начальник областной полиции, заявляет, что задержанные – местные жители

Среди задержанных во время протестов в Новых Санжарах из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев, большинство оказались неместными жителями.

Об этом сообщает спикер ГУ Нацполиции в Полтавской области, передает местное издание Kolo.news.

Он не говорит точное количество неместных протестующих, но говорит, что таких было примерно вдвое больше, чем местных.

"Да, были люди на машинах с номерами из других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными. Сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение", – рассказал Сулаев.

Вместе с тем Иван Выговский, начальник областной полиции, на внеочередном заседании сессии Полтавского облсовета отметил, что все задержанные 24 человека – это местные жители. Таким образом, он фактически опроверг слова Юрия Сулаева.

Ранее Сулаев сообщил, что полиция отпустила 23 задержанных.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.