ДРГ боевиков пыталась прорваться через линию соприкосновения под Новотошковским

В ночь на субботу, 22 февраля, диверсионная группа боевиков попыталась прорваться через линию соприкосновения вблизи населенного пункта Новотошсковское.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Сегодня ночью, 22 февраля, была совершена неудачная попытка прорыва через линию столкновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации. Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское", – говорится в сообщении.

Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и отбили атаку дежурными огневыми средствами.

В результате боевого столкновения противник понес потери, его ДРГ отступила. При этом враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

В результате боев погиб украинский военный. Еще три – получили ранения, а двое - контузии. Начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал на брифинге, что ВСУ ответили боевикам "из всего вооружения".