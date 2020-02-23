Обсервация в Новых Санжарах: Минздрав запретил передавать еду, прибывшим из Уханя
Министерство здравоохранения запретило передавать продукты питания в обсервацию в Новых Санжарах. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Новых Санжарах, передает Укринформ.
"Мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", – сказал Ляшко.
По словам замминистра, в медцентре запущен пищеблок. Еду для тех, кто находится на карантине, готовят на месте, в том числе и диетическую – для иностранки, у которой обострилась болезнь желудочно-кишечного тракта.
Кроме этого, Ляшко добавил, что в карантинные помещения в Новых Санжарах возможно войти только в защитных костюмах. Все посещения проходят под контролем эпидемиологов.
"Относительно входа в обсерватор – никто не может зайти в обсерватор, не одев защитные костюмы и средства индивидуальной защиты. Это все происходит под контролем эпидемиологов. Их одевают, заводят в заведение. В заведении сопровождает медицинский работник. Они проводят всю эту работу", – сказал Ляшко.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.
- При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.
- Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.
- Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заселилась в медцентр в Новых Санжарах, где пробудет 14 дней на карантине вместе с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами.