В Карпатах отыскали потерявшихся туристов

Cпасатели нашли заблудившихся накануне туристов в Карпатах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Спасатели отыскали пропавших туристов в Карпатах. Они были найдены 24 февраля в 12:07. Поисковые работы длились с вечера 23 февраля", – сказано в сообщении.

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К поискам были привлечены 29 человек и 6 единиц техники ГСЧС.

Напомним, в Раховском районе Закарпатской области на горе Петрос потерялась группа туристов из 5 человек.

Четверо из туристов 1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения и являются жителями Киева, а один из них 1993 года рождения (руководитель группы) из г. Кременец Тернопольской области.

Как ранее сообщал Фокус:

В Словакии погибли украинская альпинистка и инструктор. Трагедия произошла на спуске с горы Видлова башня.

Ранее в украинской части Карпат спасатели нашли без сознания чешскую туристку. В спасательной операции участвовали 10 человек и две единицы спецтехники.