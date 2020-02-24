"Думали, животное какое-то". Украинские бойцы "отработали" российского разведчика в кустах

Украинские военные уничтожили на Донбассе российского разведчика, который подобрался к позициям ВСУ.

Об этом говорится в репортаже Військового телебачення.

"Около 10 часов увидели в кустах какое-то движение. Думали, может, животное какое. Потом послушали, а у животного голос человеческий", – говорит один из бойцов.

Чтобы убедиться, что шуршание в кустах издавал разведчик, украинские бойцы рассмотрели его с другой позиции.

"Говорю нашим – враг приближается. Сразу доклад командиру, а он: "Сделает шаг ближе – огонь на поражение". Так и отработали", – рассказывают военные.

На убитом противнике была проштампованная и пронумерованная обувь российского производства - из Красноярской обувной фабрики.

Также у разведчика была утепленная куртка на флизе, в кармане – сигареты. На одежде бирок нет. Одежда цвета как для морской пехоты.

"Характерно для российских военных формирований, но никак не для ополчения", – говорят в ВСУ.

"Проверили оружие, а оно заряжено. Он был готов идти нас убивать. Но мы среагировали быстрее... Может, он и не сам был, может, то какой-то маневр. Ну отработали, да и все", – добавили военные.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

В результате боев погиб украинский военный. Еще три – получили ранения, а двое - контузии. Начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал на брифинге, что ВСУ ответили боевикам "из всего вооружения".