Секретарь СНБО исключает поставки воды в аннексированный Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не может поставлять воду в оккупированный Крым.

Об этом он рассказал в интервью Liga.net.

По его словам, это невозможно в частности с политической точки зрения.

"Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения я думаю, что это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу. Это сложный вопрос. И думать, что есть простой ответ, нельзя", – заявил секретарь СНБО.

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Напомним, 11 февраля Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на контроль Украины над границей на Донбассе и вывод из ОРДЛО российских военных. Позже Арахамия заявил, что только отвечал на вопрос ведущего и озвучил свое личное мнение.

Как ранее сообщал Фокус:

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич опроверг информацию о возможном восстановлении водоснабжения аннексированного Крыма.