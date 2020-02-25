Имеющихся тест-систем хватит для проверки на коронавирус более 900 украинцев, – министр

Тест-систем, которые имеются в настоящее время в Украине, хватит для проверки на коронавирус более 900 человек.

Об этом в Facebook написала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая сейчас находится в медицинском центре "Новые Санжары".

"Рада сообщить, что у всех, кто находится в обсервации в санатории "Новые Санжары", нет признаков ОРВИ, все чувствуют себя хорошо", – написала она.

По ее словам, в Украине сейчас есть 30 переданных Всемирной организацией здравоохранения наборов реагентов, которые содержат примерно 3 тысячи реакций, чего хватит для исследования на заболевание более 900 человек.

Министр также отметила, что в Украине есть около 12 тысяч койко-мест в инфекционных стационарах, более тысячи врачей-инфекционистов и около 5 тысяч медперсонала, а в украинских больницах есть свыше 2 тысяч инфекционных боксов.

"Государство готово противостоять коронавирусу COVID-19, но каждый из граждан также может внести свой вклад. Соблюдайте правила санитарной гигиены. Следите за своим здоровьем, а в случае появления таких симптомов как повышение температуры, кашля и насморка обращайтесь к своему семейному врачу", – призвала Скалецкая.

Кроме того, по ее словам, на заседании оперативного штаба было принято решение проверять тех, кто прибывает на территорию Украины из стран, в которых зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

Ранее исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что Всемирная организация здравоохранения передала Украине тест-систему на наличие коронавируса, которая рассчитана на 900 испытаний.

Как ранее сообщал Фокус:

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.