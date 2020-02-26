Во Львовском горсовете защищаются от коронавируса антисептиками и плакатами

Во Львовском горсовете установили антисептики и развесили информационные плакаты по коронавирусу.

Об этом у себя в Facebook пишет депутат горсовета Игорь Зинкевич.

Так, при входе в здание уже стоят две стойки с антисептиком и плакаты с информацией, как уберечь себя от заражения.

Зинкевич также отмечает, что антисептик и плакаты нужны и в школах, детсадах, библиотеках и в том числе в медучреждениях.

Как ранее сообщал Фокус:

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.