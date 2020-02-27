На Донбассе начали измерять температуру пересекающим линию разграничения с "ЛДНР"
Пограничники из состава операции Объединенных сил (ООС) на контрольных пунктах въезда-выезда начали измерять температуру у лиц, которые следуют из временно оккупированной территории. Граждане, у которых обнаружат симптомы недомогания, будут направляться в медицинские учреждения.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
"Командование Объединенных сил просит граждан с пониманием отнестись к мерам, которые введены в контрольных пунктах. Пограничники будут обеспечивать быстрое и безопасное пересечение линии разграничения для всех участников движения", – заявили в штабе ООС.
Помощник главы Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что к концу дня уже во всех направлениях будет осуществляться температурный скрининг лиц, которые следуют на въезд в Украину.
Решение о введении дополнительных мер контроля на границе с т.н. "ЛДНР" было принято по итогам заседания ТКГ в Минске 26 февраля.
Об этом сообщила пресс-секретарь полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Дарья Олифер на своей странице в Facebook.
По ее словам, в ходе переговоров контактной группы было "начато обсуждение модальностей принятия решений относительно открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса".
Олифер сообщила, что представители Украины также призвали "ДНР" и "ЛНР" предпринять аналогичные меры.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что температурный скрининг будут проводить всем гражданам, которые прибывают в Украину.