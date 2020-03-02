Сутки на Донбассе: один погибший, семеро раненых

1 марта вооруженные боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил штаб ООС.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенного пункта Пески, рядом с Лебединским, неподалеку от Невельского, в районе Авдеевки, вблизи Березовой, рядом с Марьинкой и Тарамчуком.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – четыре обстрела: вблизи Луганского, в районе Нижнетеплого, неподалеку от Новолуганского и Новотошковского.

В результате обстрелов один украинский защитник погиб, пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два человека получили боевые поражения. Наибольшие потери понесеты в результате подания ракеты ПТРК в автомобиль с бойцами ВСУ – один погибший и четверо раненых.

С начала сегодняшний суток обстрел велся возле Марьинки, потерь нет.

Как ранее сообщал Фокус: