Новых автомобилей в феврале продано на 21% больше, – "Укравтопром"
В феврале в Украине на учет было поставлено почти 7 тыс. новых легковых автомобилей. В результате в годовом выражении рынок новых авто вырос сразу на 21%, сообщила ассоциация "Укравтопром".
Наиболее популярной маркой месяца была Renault – 1223 автомобилей, что на 68% больше, чем было год назад. На втором месте Toyota – 1089 авто (на 52%). На третьем – KIA – 479 автомобилей (минус 20%). Далее идут Skoda с 368 автомобилями (4%) и Nissan – 361 авто.
Самой продаваемой моделью месяца стал кроссовер Toyota RAV4 – 482 единицы.
Заместитель председателя наблюдательного совета компании "Еврокар" и председатель Федерации автопрома Украины Олег Боярин сделал такой прогноз на 2020 год: "Мы ожидаем умеренный рост, но вряд ли стоит ожидать большого прорыва. По нашим осторожным прогнозам, рынок достигнет отметки в 100 тыс. автомобилей. Но такие прогнозы делали много автомобильных экспертов еще два года назад, на 2018 год. Однако этого так и не произошло. Неконтролируемый импорт автохлама фактически уничтожил рынок новых автомобилей".
Напомним, что в 2019 году в Украине на учет было поставлено 88,5 тысяч новых легковых автомобилей, что на 8% больше показателя 2018 года. В 2019 году наибольшей популярностью в Украине пользовались автомобили марки Renault: 14 603 авто, что на две трети больше, чем в 2018 году. Самой продаваемой моделью стал KIA Sportage: 6 027 авто, рост за год на 93%.
Как ранее сообщал Фокус:
- Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в 2020 году упадут на 2%. Такой прогноз сделали эксперты Европейской ассоциации автомобильных производителей (ACEA).
- За первый месяц 2020 года украинцы приобрели 587 легковых электромобилей, что на треть больше, чем годом ранее.
- Юбилейный 90-й Женевский автосалон, который должен был открыться для прессы уже 2 марта, отменен из-за коронавируса.
- Автосалон в Пекине Auto China 2020 отложен на неопределенный срок из-за распространения коронавируса. Он должен был состояться с 21 по 30 апреля.