Полиция разоблачила крупнейшую сеть интернет-торговли наркотиками

Правоохранители полиции Киева разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и нарколабораторию.

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на главу министерства Арсена Авакова.

Ежемесячно лаборатория производила до 100 кг психотропных веществ.

"Задержаны девять участников организованной преступной группы. Полицейские изъяли около 300 кг наркотических веществ и более 2 тонн прекурсоров стоимостью 110 млн грн", – сообщил Аваков.

На данный момент продолжаются следственные действия.

Как ранее сообщал Фокус:

СБУ задержала двух торговцев наркотиками, которые наладили доставку марихуаны в Россию с помощью дронов.