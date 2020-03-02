Полиция разоблачила крупнейшую сеть интернет-торговли наркотиками
Правоохранители полиции Киева разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и нарколабораторию.
Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на главу министерства Арсена Авакова.
Ежемесячно лаборатория производила до 100 кг психотропных веществ.
"Задержаны девять участников организованной преступной группы. Полицейские изъяли около 300 кг наркотических веществ и более 2 тонн прекурсоров стоимостью 110 млн грн", – сообщил Аваков.
На данный момент продолжаются следственные действия.
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