Экс-боец ВСУ оказался руководителем агентурной сети Генштаба РФ в Украине, – СБУ

При попытке выезда на территорию РФ контрразведка СБУ задержала руководителя агентурной сети Главуправления Генштаба ВС РФ.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Задержанный оказался гражданином Украины. К тому же, он – бывший военнослужащий ВСУ.

По данным украинских контрразведчиков, его завербовал кадровый офицер Генштаба ВС РФ при выезде в ОРЛО.

Злоумышленник собирал и передавал россиянам данные о военных объектах ВСУ на Волыни.

К своей работе он привлек еще троих пророссийски настроенных местных жителей.

Кроме всего прочего, в РФ уходила информация об участниках АТО/ООС на Донбассе.

Сейчас по месту их проживания проводятся обыски, решается вопрос о сообщении подозрения по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена).

Как ранее сообщал Фокус:

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали так называемого командира взвода разведки "ЛНР". Он собирал важную информацию об инфраструктурных объектах Харьковской области.

Коллегия судей Крюковского районного суда города Кременчуга, приговорила к 12 годам заключения жителя Полтавщины, который шпионил для российского ФСБ.

В СБУ сообщили, что блокировала попытку ФСБ РФ получить информатора в украинской армии, разоблачив военного-перебежчика.

В ноябре 2019 года российские спецслужбы также пытались завербовать жителя Черниговской области.

Ранее сотрудники ФСБ РФ попытались завербовать трех жителей Сумской области, среди которых – бывший правоохранитель, учитель и работник одного из местных предприятий, которое входит в состав концерна "Укроборонпром".