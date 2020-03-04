Экс-боец ВСУ оказался руководителем агентурной сети Генштаба РФ в Украине, – СБУ
При попытке выезда на территорию РФ контрразведка СБУ задержала руководителя агентурной сети Главуправления Генштаба ВС РФ.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Задержанный оказался гражданином Украины. К тому же, он – бывший военнослужащий ВСУ.
По данным украинских контрразведчиков, его завербовал кадровый офицер Генштаба ВС РФ при выезде в ОРЛО.
Злоумышленник собирал и передавал россиянам данные о военных объектах ВСУ на Волыни.
К своей работе он привлек еще троих пророссийски настроенных местных жителей.
Кроме всего прочего, в РФ уходила информация об участниках АТО/ООС на Донбассе.
Сейчас по месту их проживания проводятся обыски, решается вопрос о сообщении подозрения по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена).
Как ранее сообщал Фокус:
- Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали так называемого командира взвода разведки "ЛНР". Он собирал важную информацию об инфраструктурных объектах Харьковской области.
- Коллегия судей Крюковского районного суда города Кременчуга, приговорила к 12 годам заключения жителя Полтавщины, который шпионил для российского ФСБ.
- В СБУ сообщили, что блокировала попытку ФСБ РФ получить информатора в украинской армии, разоблачив военного-перебежчика.
- В ноябре 2019 года российские спецслужбы также пытались завербовать жителя Черниговской области.
- Ранее сотрудники ФСБ РФ попытались завербовать трех жителей Сумской области, среди которых – бывший правоохранитель, учитель и работник одного из местных предприятий, которое входит в состав концерна "Укроборонпром".
- Сотрудники СБУ в Мариуполе прекратили разведывательно-подрывную деятельность бывшей военной Нацгвардии, которая работала на боевиков "ДНР".