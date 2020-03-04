Экс-боец ВСУ оказался руководителем агентурной сети Генштаба РФ в Украине, – СБУ

Украина
Злоумышленник собирал и передавал россиянам данные о военных объектах ВСУ на Волыни

При попытке выезда на территорию РФ контрразведка СБУ задержала руководителя агентурной сети Главуправления Генштаба ВС РФ.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Задержанный оказался гражданином Украины. К тому же, он – бывший военнослужащий ВСУ.

По данным украинских контрразведчиков, его завербовал кадровый офицер Генштаба ВС РФ при выезде в ОРЛО.

Злоумышленник собирал и передавал россиянам данные о военных объектах ВСУ на Волыни.

К своей работе он привлек еще троих пророссийски настроенных местных жителей. 

Кроме всего прочего, в РФ уходила информация об участниках АТО/ООС на Донбассе.

Сейчас по месту их проживания проводятся обыски, решается вопрос о сообщении подозрения по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена).

Как ранее сообщал Фокус: